Nel suo classico editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Lecce: "Una vittoria facile, Inter sempre in controllo, Lecce mai pericoloso. Una prestazione che serviva dopo la sconfitta di Bologna e in vista delle prossime, specialmente del Porto". A seguire il video completo (clicca qui se segui da app).