Nel tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la vittoria dell'Inter sul Como: "Vittoria importante perché il Como è venuto a Milano a giocare una buona partita, ha spaventato l'Inter sull'1-0, ha costruito delle occasioni soprattutto nel secondo tempo ma per fortuna l'ha chiusa Thuram nel finale. Inter che resta in scia alle prime con una partita in meno, peccato solo per Lautaro che rimanda ancora l'appuntamento con il gol". A seguire il video editoriale completo.