Nel suo video editoriale al termine di Sassuolo-Inter, Filippo Tramontana ha analizzato così la sconfitta dei nerazzurri: "Si torna a perdere, nuovamente contro il Sassuolo. Sinceramente me lo aspettavo dopo i festeggiamenti ma speravo in un altro risultato. Un calo ci sta dopo aver vinto lo scudetto, ma le critiche che sto leggendo in queste ore mi sembrano senza senso. Io dirò sempre grazie a questi ragazzi per quello che ci hanno regalato" la sintesi del suo intervento.

