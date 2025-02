Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina.

"Doveva essere una vittoria e così è stato, ne avevamo proprio bisogno per il morale e la classifica. Partita non facile, giocata molto bene e il risultato è anche bugiardo. Il rigore concesso alla Fiorentina con il Var? Secondo le linee guida non doveva essere dato, il Var avendo capito l'errore fatto sul calcio d'angolo che ha portato al gol dell'Inter ha scelto di compensare - le sue parole -. Questa è la mia intepretazione, gli arbitri in Italia sono pessimi, La Penna è l'ultimo di una lunga serie con l'Inter. Bravo Arnautovic a segnare il gol vittoria, grandissimi Acerbi, Barella e Lautaro".