Domani, nel lunch match che la metterà di fronte all'Inter, l'Udinese proverà a vincere la quinta partita consecutiva in campionato. Un record che non riesce a friulani dal dicembre 2017, sotto la guida tecnica di Massimo Oddo. Con i tre punti, inoltre, la squadra di Andrea Sottil salirebbe a quota 16 in classifica, eguagliando il primato del 2000/01 dopo le prime sette giornate.