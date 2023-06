Quella che andrà in scena sabato 3 giugno alle ore 18:30 sarà la sfida numero 158 tra Inter e Torino in Serie A. I nerazzurri guidano il bilancio con 71 vittorie contro le 36 dei granata, poi spiccano 50 pareggi a completare il quadro. L'Inter è imbattuta da sette partite consecutive contro il Torino in Serie A (i nerazzurri hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio).