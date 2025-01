L'Inter torna in campo domenica alle ore 15 per sfidare il Venezia. Uno slot inedito per i nerazzurri, se pensiamo che l'ultima volta risale al 23 maggio 2021: sono passati 1.330 giorni e 133 giornate di Serie A. In quella circostanza i nerazzurri festeggiavano in campo la vittoria del 19° scudetto battendo l’Udinese 5-1 a San Siro: gli spettatori sugli spalti erano pochi, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.