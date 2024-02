Quella di domenica al Via del Mara sarà la 36ª sfida tra Lecce e Inter in Serie A. Fino ad ora i nerazzurri ne hanno vinte 27, con quattro pareggi e quattro successi salentini a chiudere il cerchio. Nelle ultime 15 sfide tra le due squadre l'Inter è rimasta imbattuta 14 volte. Tra l'altro l'Inter è anche la squadra contro cui il Lecce ha rimediato più sconfitte in Serie A, nonché quella contro cui ha subito più reti nel massimo campionato.