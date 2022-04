Una doppietta spettacolare, che lo porta a quota 19 gol in stagione. Lautaro Martinez va a segno nella quarta competizione stagionale, come Sanchez, e abbatte il Milan. Una doppietta che lo porta a quota cinque gol segnati contro il Milan in carriera.

Si tratta della seconda doppietta in un derby, dopo quella segnata il 21 febbraio 2021, anche in quel caso in un 3-0 nerazzurro. Lautaro diventa il quarto giocatore nella storia interista a segnare due doppiette nel derby di Milano nell'era del girone unico ad oggi, ossia dal 1929/1930.