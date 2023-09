Alexis Sanchez ritrova l'Empoli e risveglia dei dolci ricordi. Il cileno ha preso parte a due reti nelle sue due presenze in campionato contro i toscani (un assist e un gol). La sua ultima rete in Serie A, tra l'altro, è arrivata proprio contro i toscani, il 6 maggio 2022 nel 4-2 per i nerazzurri.