Davide Frattesi è pronto a scendere in campo a San Siro, ma con la maglia dell'Inter. I precedenti del centrocampista alla 'Scala del Calcio' sono comunque da rispettare: nella scorsa stagione il classe '99 è andato a segno contro i nerazzurri in entrambe le partite giocate con il Sassuolo, concluse però con due vittorie del Biscione. San Siro è comunque uno stadio che lo esalta: nell'ultimo campionato ha realizzato un gol anche in casa del Milan.