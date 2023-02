"Non vedo l'ora che arrivi il primo gol al Ferraris e la prima vittoria in campionato, è il minimo che devo ai tifosi. Sto lavorando per trovare le soluzioni, non mi metto a piangere disperato. Cerco di difendere con orgoglio la fortezza". Sono le parole rilasciate a DAZN da Dejan Stankovic, che si presenta all'incrocio di lunedì contro l'Inter, sua ex squadra, con un pessimo score da allenatore della Sampdoria. Dal suo insediamento sulla panchina blucerchiata, Deki ha fatto registrare una media punti di 0.62 in 13 gare, la più bassa per un tecnico della Samp con più di dieci panchine nell’era dei tre punti a vittoria.