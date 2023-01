L’Inter vuole ritrovare subito la vittoria dopo l’inaspettata battuta d’arresto contro l’Empoli. E intende farlo già domani contro la Cremonese, aiutata anche da una cabala favorevole. La formazione nerazzurra è infatti la squadra che ha vinto più partite contro i grigiorossi in Serie A: 12 vittorie in 15 confronti ufficiali. Completano i precedenti due pareggi e una vittoria della Cremonese, risalente al 10 maggio 1992 per 2-0 fuori casa.