Non bastassero i 51 punti di differenza in classifica ad evidenziare il gap tecnico tra Inter ed Empoli in questa Serie A, c'è un dato che racconta meglio di tanti altri come le due squadre siano agli antipodi. Da una parte, i nerazzurri sono gli unici nei top-5 tornei europei ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle proprie gare di campionato in questa stagione (29/29); dall’altra, i toscani sono quelli che ne hanno terminate di più senza segnare (16).