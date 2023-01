L'incubo per le neopromosse in Serie A si chiama Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, infatti, è stato coinvolto in nove reti nelle sette partite giocate contro avversarie fresche di promozione nel corso delle sue ultime due stagioni di Serie A: sette gol e due assist per lui, l'ultima delle quali nella prima giornata del campionato 2022/23 allo stadio Via Del Mare contro il Lecce, lo scorso agosto.