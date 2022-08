Sabato sera, al Via del Mare, il Lecce ospiterà l'Inter, sua storica bestia nera, per la prima giornata della Serie A 2022-23: in 32 precedenti, infatti, i salentini hanno perso 24 volte e subito 75 gol, facendo registrare i peggiori dati contro una singola avversaria nel massimo campionato italiano.

Nel girone d'andata, le due formazioni si sono affrontate in 16 occasioni, con questo bilancio: 13 successi per la Beneamata, 2 pareggi e una vittoria per i giallorossi.