Nell'Inter di Inzaghi c'è un grande intoccabile: Henrikh Mkhitaryan. L'armeno è l’unico nerazzurro sempre presente in questa Serie A e l’unico giocatore nato prima del 1990 ad aver collezionato più di 30 gare nei cinque grandi campionati europei in corso.

In questa stagione l'apporto dell'ex Roma si è concretizzato anche in zona gol: finora è stato coinvolto in nove reti nel campionato in corso, con due gol e sette assist serviti.