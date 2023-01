Lautaro Martínez ha segnato 6 gol in Coppa Italia, tutti a San Siro. Dall’inizio del 2019 - ricorda il sito statistico Opta - è il giocatore di Serie A che ha realizzato più reti in un singolo stadio in questa competizione. L'ultimo graffio è arrivato contro il Parma negli ottavi di finale.