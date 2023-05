Lautaro Martínez ha segnato 4 gol in Serie A contro il Napoli, dalla sua stagione d’esordio con l’Inter nel 2018/19, solo Ciro Immobile (sei) ha fatto meglio contro i partenopei (quattro anche per Kevin Lasagna). L'attaccante argentino inoltre è una distanza dall’eguagliare il suo record di marcature in una singole stagione in campionato (21 nel 2021/22) e dal siglare la sua 100esima rete in maglia nerazzurra.