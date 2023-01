Momento magico per Lautaro Martinez che dopo il Mondiale con la sua Argentina porta a casa anche il primo trofeo del 2023 vincendo da protagonista la Supercoppa Italiana con l'Inter. Per l'attaccante, come sottolineato dall'edizione online di Olé, scatta un interessante record: è il giocatore dell'albiceleste ad aver vinto più premi nell'ultimo triennio. Il 3-0 sul Milan ha infatti consegnato a Lauti il settimo trofeo, permettendogli dunque il sorpasso sui connazionali Messi, Paredes, Di Maria e Tagliafico fermi a quota 6.