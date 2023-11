La fascia da capitano al braccio sembra aver responsabilizzato ancor di più Lautaro Martinez, leader dell'Inter in campo e fuori. Il Toro ha già realizzato 11 gol in questa Serie A: come ricorda Inter.it, l’ultimo giocatore nerazzurro che aveva fatto meglio nelle prime 11 partite stagionali nel campionato italiano è stato Antonio Valentin Angelillo, con 19 reti nell'annata 1958/59.

Ma non è tutto. L'argentino è inoltre il giocatore che ha segnato in Serie A il maggior numero di reti in percentuale nell'anno solare 2023 con l'Inter: Lauti conta 25 reti sui 62 gol totali.