Con il gol segnato ieri a Praga, con cui ha regalato all'Inter tre punti d'oro in chiave qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, Lautaro Martinez ha centrato ben due record in un solo colpo. Il Toro, non solo è diventato il bomber più prolifico dei nerazzurri nella competizione raggiungendo Adriano a quota 14 reti, ma ha pure eguagliato il primato di Julio Cruz e Dejan Stankovic, gli unici nella storia della Beneamata prima dell'argentino capaci di segnare più di una rete in quattro differenti edizioni del torneo per club più importante d'Europa.