Lo strapotere di Lautaro Martinez è incarnato nei numeri. Fino a questo il capitano dell'Inter conta 13 gol (una in più di quelle messe a segno dall'Udinese, prossimo avversario, nel campionato in corso). Da inizio 2023, come ricorda il sito statistico Opta, è il giocatore che ha preso parte al maggior numero di realizzazioni in Serie A (32, divisi in 27 gol e 5 assist). Nessun altro giocatore ha fatto meglio del Toro.