Lautaro Martinez è il protagonista assoluto dell'Argentina in questa Copa America. E per lui parlano i numeri che lo lanciano nell'Olimpo dei grandi bomber della Seleccion: dopo la doppietta al Perù nell'ultima giornata della fase a gironi, infati, il Toro raggiunge Sergio Aguero con 9 gol nella competizioni in ben 11 partite in meno giocate.

Il capitano dell'Inter conta infatti 9 centri in 13 gare, mentre il Kun ha raggiunto la stessa cifra in 24 incontri.