In vista della partita di stasera, c'è una statistica che può far sorridere l'Inter ma deve comunque metterla in guardia. La Stella Rossa infatti non ha mai vinto negli ultimi 8 incroci contro squadre italiane in competizioni europee, tra gruppi o turni a eliminazione diretta. Nello specifico, i serbi hanno collezionato 4 pareggi e 4 sconfitte.

L'ultimo successo risale al dicembre 2005, quando al Marakanà di Belgrado la Stella Rossa superò 3-1 la Roma nella fase a gironi della Coppa UEFA.