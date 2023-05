Domani, alle ore 18, l'Inter se la vedrà con la Roma per la 180ª volta in Serie A. Fino ad oggi i nerazzurri hanno collezionato 75 vittorie contro le 50 dei giallorossi: contro nessun'altra squadra l'Inter ha ottenuto più vittorie nel campionato italiano. La Roma, inoltre, è anche la squadra contro cui l’Inter ha realizzato più reti in Serie A: il conteggio arriva a 291.