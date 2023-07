Una statistica pubblicata da Opta fa capire che tipo di giocare possa essere Davide Frattesi, anche all'Inter. Secondo quanto riportato, infatti, tenendo conto dei centrocampisti nel 2022/23 solo Teun Koopmeiners con 27 tentativi ha accumulato più tiri verso la porta in Serie A rispetto al giocatore del Sassuolo, fermo a 24.

24 - Only Teun Koopmeiners (27) attempted more shots on target than Davide #Frattesi (24) among midfielders in the Serie A in 2022/23. Hit. pic.twitter.com/qO5jXU0HZu