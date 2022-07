L'Inter ha accelerato nelle ultime ore per sbloccare la trattativa con il Torino per Gelson Bremer. In attesa di arrivare all'intesa finale, Opta svela un dato improtante sul difensore brasiliano: Bremer è stato il giocatore che ha effettuato più intercetti nei cinque grandi campionati europei 2021/2022, 105, una media di 3.3 ogni 90 minuti.