Una magra, magrissima consolazione, visto il risultato finale, arriva per l'Inter dopo il pari a reti bianche di Marassi con la Samp: lo 0-0 finale, infatti, ha permesso ai nerazzurri di mantenere la porta inviolata fuori casa in Serie A per la prima volta dal 3 aprile 2022 (1-0 vs Juventus).