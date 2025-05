Sabato sera l'Inter torna a San Siro dopo il 3-3 in trasferta contro il Barcellona per affrontare l'Hellas Verona nel match valido per la 35° giornata di Serie A. Sarà la 68ª sfida di campionato contro i gialloblù: i nerazzurri conducono il bilancio con 41 successi contro 4 dei gialloblu e 22 pareggi a completare il quadro.

L'Inter è sia la squadra che ha battuto più volte l’Hellas Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i veneti nella competizione (117 reti) che non hanno mai vinto in trasferta a San Siro contro il Biscione in Serie A (11N, 22P). I nerazzurri hanno segnato 30 gol nelle ultime 14 gare interne contro i gialloblu in Serie A (una media di 2.1 a incontro), dopo che i veneti avevano tenuto la porta inviolata in sette dei 13 precedenti incroci nella competizione.