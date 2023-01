Archiviata l'amara trasferta di Monza, l'Inter tornerà in campo martedì per il suo debutto in Coppa Italia, dove inizierà a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione ospitando il Parma di Fabio Pecchia .

Una sfida che a livello di coppa nazionale manca da ben 17 anni: l'ultimo precedente tra Inter e Parma in Coppa Italia è stato infatti negli ottavi di finale dell’edizione 2005-06: in quell’occasione i nerazzurri, che vinsero la competizione, passarono il turno nella doppia sfida grazie a un successo per 1-0 all’andata e a un pareggio a reti inviolate al ritorno. L’Inter è imbattuta in 7 dei 10 confronti con il Parma in Coppa Italia grazie a quattro successi e tre pareggi.