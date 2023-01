Inter e Parma si sfideranno questa sera a San Siro. E c'è un precedente che fa sorridere i nerazzurri: le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Coppa Italia negli ottavi di finale della stagione 2005/06, annata in cui l'Inter riuscì poi a conquistare il trofeo superando la Lazio ai quarti, l’Udinese in semifinale e la Roma nella doppia finale decisa al ritorno dal 3-1 firmato da Cambiasso, Cruz e Martins.