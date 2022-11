Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus, l'Inter potrebbe restare a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'aprile 2018: tre in quell'occasione, l'ultima delle quali proprio a Bergamo contro l'Atalanta. L'Inter ha poi perso quattro delle ultime 6 trasferte di campionato (2V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle precedenti 45 gare fuori casa per i nerazzurri.