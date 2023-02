L’Inter è in striscia aperta di vittorie nei confronti interni contro l'udinese in campionato: la squadra nerazzurra, infatti, ha vinto le ultime quattro partite al Meazza contro i friulani in campionatp. Solo una volta ha ottenuto più successi casalinghi consecutivi contro i friulani in Serie A, arrivando a quota cinque tra il 1984 e il 1989.