Sabato sera, l'Inter scenderà in campo a San Siro per sfidare la Roma forte di uno score che la vede imbattuta contro l'avversario diretto da dieci partite (quattro vittorie e sei pareggi). Solo tra il 1935 e il 1941, i nerazzurri hanno fatto registrare una striscia più lunga senza sconfitte contro i giallorossi: 12 in quel caso. L’ultima vittoria della Lupa contro la Beneamata in Serie A risale infatti al 26 febbraio 2017: 1-3 al Meazza.