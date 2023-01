Da qualche mese a questa parte, tutti hanno notato quanto Federico Dimarco stia diventando un fattore tecnico-tattico sempre più fondamentale per l'Inter. I numeri fatti registrare in questa stagione dal canterano nerazzurro, che ieri ha aperto la strada al largo successo dell'Inter nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan, non fanno altro che confermare questa impressione: l'ex Verona ha preso parte a sette gol (quattro reti e tre), più di ogni altro difensore di Serie A.