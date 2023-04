Dall'inizio del 2023 ad oggi è Matteo Darmian il giocatore dell'Inter che è sceso in campo per il maggior numero di minuti. Il difensore nerazzurro ha giocato 1127', ma il gol manca... da un girone: l'ultima rete dell'ex United in Serie A risale proprio alla sfida d'andata contro il Monza, quando sbloccò il risultato nella gara giocata all'U-Power Stadium.