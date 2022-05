Un successo oggi a Cagliari potrebbe consentire a Simone Inzaghi di eguagliare i 39 punti firmati in trasferta lo scorso anno da Antonio Conte, terzo miglior rendimento in assoluto per il club da quando esistono i tre punti a vittoria. La differenza con il campionato 2020/21, ad oggi, è quindi soprattutto nel rendimento casalingo dei nerazzurri.