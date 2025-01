L’Inter ha vinto tutte le ultime 5 partite di campionato subendo soltanto un gol (19-1 il punteggio complessivo) e non mette in fila più successi di seguito in Serie A dal periodo tra gennaio e marzo 2024 (10 in quel caso).

La squadra di Inzaghi è, insieme alla Juventus, solo una delle due squadre a non avere ancora perso in trasferta in questo campionato: i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime cinque gare esterne senza subire gol (18-0 il punteggio totale) e potrebbero infilare sei successi di fila in Serie A con annesso ‘clean sheet’ lontano da casa per la prima volta nella storia.