Lautaro Martinez ci ha sempre messo la firma nelle ultime sette gare in cui è sceso in campo da titolare in Serie A con l'Inter: considerando questo lasso di tempo, il Toro è stato coinvolto in sette gol, mettendo personalmente in porta 5 palloni oltre a fornire due assist. Una statistica che fa ben sperare Simone Inzaghi in vista della gara contro il Verona, avversario che il campione del mondo argentino ha già colpito due volte, anche se mai a San Siro.