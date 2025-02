Sfogliando il grande libro delle statistiche, i precedenti in casa della Juventus non invitano all'ottimismo l'Inter, che è riuscita a battere i rivali storici in Serie A solo una volta negli ultimi undici incontri. E' successo il 3 aprile 2022, quando i nerazzurri si imposero sui bianconeri 1-0 grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Il bilancio viene completato da sette successi della Vecchia Signora e da tre pareggi, uno dei quali è arrivato nel match d'andata dello scorso campionato (1-1, con Lautaro che rispose a Vlahovic).