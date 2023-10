L'Inter è nettamente in vantaggio nei 158 precedenti con il Torino in Serie A: il bilancio, infatti, parla di 72 vittorie nerazzurre, contro le 36 dei granata; 50 i pareggi. I milanesi, inoltre, hanno un ottimo score recente con il Toro, avendo centrato i tre punti in sette degli ultimi otto confronti diretti giocati in campionato. In più, nel girone d'andata, l'Inter è imbattuta da 22 gare con i piemontesi.