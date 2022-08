Partire col piede giusto: questa la missione dell'Inter di Simone Inzaghi, che stasera scenderà in campo al Via del Mare di Lecce anche per interrompere la striscia aperta senza successi esterni più lunga mai registrata in Serie A. In trasferta, contro i salentini, infatti, la vittoria manca da tre partite: il bilancio parla di una sconfitta e due pari, l'ultimo dei quali è arrivato il 19 gennaio 2020 (1-1 firmato Alessandro Bastoni e Marco Mancosu).