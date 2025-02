Unica squadra italiana a spingersi agli ottavi di finale in questa edizione della Champions League, l'Inter è diventata anche la seconda squadra di Serie A che ha raggiunto più spesso questo turno. E' successo in dodici occasioni, una volta in meno rispetto alla Juventus (13) e una volta in più rispetto al Milan, sui cui ha operato il sorpasso. Lo evidenzia Opta.