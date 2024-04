Tra i migliori in campo dell'Inter nella vittoria conquistata a spese dell'Empoli ieri sera, Nicolò Barella ha creato la bellezza di sette occasioni su azione, più di qualsiasi altro giocatore sia riuscito a realizzare in una partita di Serie A in questa stagione. Lo evidenzia Whoscored.it, sito specializzato in statistiche sul calcio.

Nicolò Barella created 7 chances from open play against Empoli last night, more than any player has managed in a Serie A match this season. pic.twitter.com/crH6h6Al6Z