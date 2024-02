Le statistiche non mentono, non a caso l'Inter, in questa stagione, si trova spesso e volentieri in cima alle classifiche dei top 5 campionati europei. Una di queste è quella che la vede primeggiare assieme allo Stoccarda per numero di giocatori con almeno dieci gol realizzati su azione nei rispetti tornei: i nerazzurri, al pari dei tedeschi (Guirassy e Undav), ne vantano due: Lautaro Martínez e Marcus Thuram, rispettivamente con 15 e 10 reti. Lo riporta Opta.