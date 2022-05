Traguardo speciale in vista per Samir Handanovic. La prossima gara la sua 550esima partita in Serie A. Dal suo esordio nel massimo campionato (2004/05) il portiere dell’Inter è l’unico estremo difensore con almeno una presenza in ognuna delle ultime 17 stagioni. Lo sloveno sarà l’ottavo giocatore a tagliare questo traguardo dopo Buffon, Maldini, Totti, Zanetti, Pagliuca, Zoff e Vierchowood: sarà il quarto portiere in generale e il primo straniero nel suo ruolo.