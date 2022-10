Un'altra serata speciale ieri al Franchi per Nicolò Barella che, dopo 120 secondi, ha sbloccato il match tra Fiorentina e Inter. Il nerazzurro, come riportato da Opta, è uno dei tre centrocampisti ad aver sia segnato almeno quattro gol che servito almeno quattro assist nei cinque grandi campionati europei in corso, insieme a Bukayo Saka e Florian Kainz.