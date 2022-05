Dati e statistiche alla mano, l'Inter domina in quasi tutte le classifiche della Serie A. Come riportato dal sito della Lega, l'Inter non ha solo il miglior attacco del campionato (74 gol e media di 2.11 reti a partita), ma è anche la squadra che ha calciato di più: 596 tiri totali di cui 225 in porta e 216 fuori.

I nerazzurri comandano anche la classifica degli assist (50), cross (274 quelli utili) e corner calciati (226). La squadra di Inzaghi domina anche nei gol siglati di testa, ben 18 e cinque più della coppia Juventus-Lazio ferma a quota 13.