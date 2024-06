Davide Frattesi continua a mettere lo zampino sia all'Inter che in Nazionale. Come sottolineato da Opta, dal suo esordio in Nazionale il 4 giugno 2022 il centrocampista ex Sassuolo è il calciatore che ha realizzato più gol con la casacca degli azzurri: ben cinque reti in 15 presenze per il nerazzurro.

Suo il gol che sta decidendo, per adesso, l'amichevole dell'Italia al Castellani contro la Bosnia.